Senato, Pd gioca la carta Impegno nel collegio di Acerra

La sfida al Senato di questo collegio uninominale vede come candidato l’ex presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Leonardo Impegno.

Leonardo Impegno (nella foto) è candidato nella coalizione centrosinistra al Senato della Repubblica, nel collegio uninominale di Acerra ‘Campania U07’ alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. È il figlio dell’ex deputato PDS, Bernardino Impegno. Avvocato e giornalista di professione, il candidato, è da anni impegnato attivamente in politica.

Eletto consigliere comunale dal 2001 al 2011 con i Democratici di Sinistra (alle elezioni amministrative del 2001 fu il consigliere più votato). È inoltre il primo firmatario della proposta di adozione, a Napoli, del registro delle unioni civili. Dal 2006 al 2011 è stato presidente del consiglio comunale partenopeo. Eletto alle primarie del PD all’assemblea nazionale, è componente della Direzione nazionale del PD (dal 2019).

“Sostengo da sempre che il futuro di Napoli passi per un efficace sviluppo della Città Metropolitana. Il PNRR, con i relativi fondi per il Sud, rappresenta l’occasione da cogliere per rendere il progetto di rilancio delle aree urbane realmente sostenibile” – sottolinea il candidato.

Insomma, il suo è, e continua ad essere un impegno profuso per riprogettare e migliorare la città di Napoli.

“Farò del mio meglio per incontrare il maggior numero di cittadini ed amministratori locali del collegio, così da poter raccogliere le proposte del territorio e impegnarmi a rappresentarle nel modo più rigoroso possibile”.

Fonte foto: facebook