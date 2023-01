Scenario di guerra sulla Nola-Marigliano: “Voragini occupano tutta la strada”

Gli assi viari tra Napoli e provincia sono sempre più in condizioni disastrose a causa della mancanza di manutenzione.

Nella zona ASI Nola-Marigliano le buche sono diventate un vero e proprio incubo per automobilisti e centauri come segnalato un cittadino al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Zona ASI Nola-Marigliano: strade completamente distrutte e automobilisti costretti a fare slalom tra le voragini…. ma che aspettano che ci scappi il morto?”.

“Abbiamo chiesto alle amministrazioni di intervenire e di risolvere il più in fretta possibile almeno i casi più urgenti prima che davvero possano verificarsi gravi incidenti.”- ha commentato Borrelli- “Manca quasi completamente la manutenzioni e troppo spesso gli interventi vengono effettuati in maniera raffazzonata e superficiale. E’ tempo di cambiare registro, questa è una strada che non porta da nessuna parte se non al disastro.”