Scappa su auto rubata e si schianta: fermato dai carabinieri. Vittima all’ospedale

VOLLA-CASORIA: fugge in un’auto rubata e si schianta contro altro veicolo guidato da una donna. 27enne arrestato dai Carabinieri, 51enne portata in ospedale

E’ finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e risponderà anche di ricettazione.

Quando si è sollevata la paletta dei carabinieri del radiomobile di Torre del Greco, alla guida di quella Range Rover Evoque c’era un 27enne di Chiaiano

L’uomo non ci ha pensato due volte e, piuttosto che rispettare l’alt, ha spinto il piede sull’acceleratore.

I militari lo hanno inseguito per diversi chilometri, tallonandolo nonostante le manovre pericolose compiute per evitare di essere bloccato.

La corsa si è conclusa in prossimità di uno svincolo della SS7 bis.

Messo alle strette, il 27enne ha perso il controllo ed è finito contro un’altra auto in transito, guidata da una 51enne di Portici.

Il fuggitivo è finito in manette, la donna è stata portata in ospedale. Le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 7 giorni.

L’auto sulla quale viaggiava l’arrestato è stata restituita al legittimo proprietario. E’ risultata provento di un furto commesso a Capaccio alcuni giorni fa.