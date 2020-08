Nel comune di Saviano ci si prepara per le prossime elezioni comunali. Nei giorni 20 e 21 settembre i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino in grado di portare avanti ambiziosi progetti per il paese. Questa mattina sono state presentate le liste ufficiali dei candidati per l’elezione a consigliere comunale.

Candidato sindaco Vincenzo Simonelli

Lista Partito Democratico

Nicola Fortunato

Gennaro Falco

Filomena Conte detta Mena

Marianna D’Ascoli

Giuseppina De Sena

Annarita De Somma

Michela Fabozzi

Miriam Dafne Iovino

Ida Alexsandra Mauro

Pasquale Mirra

Giuseppe Napolitano

Francesco Nunziata

Salvatore Palma

Antonio Romano

Pietro Tambaro

Paolino Vecchione

Lista Saviano al Centro

Maria Cavallaro detta Miriam

Pietro Coppola

Giuseppe Antonio De Sena

Tommaso Ferriero detto Ilario

Francesco Franzese

Giuseppe Genovese

Paolino Giuliano

Alfonsina La Marca

Speranza Manzo

Carmine Mauro

Gelsomina Pacchiano detta Gemma

Francesco Panarelli

Leonardo Perretta

Caterina Romano

Annarita Tafuto

Maurizio Tufano

Lista Progetto in Comune

Giuseppe Allocca

Michele Arianna

Vincenzo Coppola

Andrea De Falco

Luigi Felice De Falco detto Felice

Immacolata Di Laora

Salvatore Falco

Raffaele Ferrara

Vincenza Lanza

Nunziata Napolitano

Gabriele Pierro

Antonio Sabatino

Angela Sepe

Maria Soviero

Filomena Strocchia

Carmela Vecchione

Candidata sindaca Virgilia Strocchia

Lista Saviano Insieme

Alfieri Elsa

Aliperti Riziero

Allocca Giuseppima detta Pina

Ambrosino Nunzia

Ambrosino Luigi

Antino Giuseppe

Blaestra Fiorentina

Beracci Alessia

De Falco Gabriella

De Risi Amedeo

Di Pinto Domenica

Ferrara Francesco detto Ciccio

Franco Generoso

Liguori Lucia

Tafuro Vito

Tufano Angelina detta Angela

Lista Saviano c’è

Abbate Antonio

Alfieri Grazia

Altieri Concetta

De Sarno Angela

De Sena Luigi

Falco Francesco

Franzese Aniello

Iovino Ausilia

Isernia Michela

La Marca Carmine detto Bertino

Leonese Anna detta Marilena

Napolitano Giuseppe detto Micalone

Notaro Mariangela

Panico Immacolata

Pierro Andrea Carmine

Sommese Antonio detto Tonino Londrese

Candidato sindaco Domenico Tafuri

Lista Fratelli d’Italia

Lory Alfieri

Annamria Arpaia

Gianna Arpaia

Giuseppe Aruza

Elisa Casalino

Giuseppe Del Giudice

Rosaria Ferone

Orsola Franzese

Rosa Franzese

Salvatore Giugliano

Raffaele Grazioso

Giuseppe Manzo

Aniello Mascolo

Santolo Nappi

Ilaria Simonetto

Nicola Simonetti

Candidato sindaco Felice Ambrosino

Lista Forza Saviano

Addeo Carmine

Ardolino Maria

Buglione Rosa

Castaldo Adelaide

Chiatti Salvatore

Del Vecchio Luca

Fuschillo Vincenzo

Gragnaniello Eugenia detta Geny

Iovino Salvatore

La Marca Maria Lina

Napolitano Daniela

Policastro Santolo Salvatore

Perretta Camilla

Sommese Decio Carmine

Spizuoco Giovanni

Strocchia Letizia

Lista Saviano Futura

Allocca Raffaele detto Lello

Allocca Virginia

Ambrosino Colomba

Angrisano Luciano

Caccavale Salvatore

Cappella Luigi

Carbone Teresa Anna

Corcione Gregorio

De Falco Felicia

De Girolamo Eleonora

De Rosa Daniela

Di Sarno Giuseppe

Iovino Marianna

La Marca Carmela

Manzo Andrea

Mauro Carmine

Lista Democratici Riformisti Saviano