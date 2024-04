Saviano, “Giornata di prevenzione dei disturbi cognitivi”

Saviano. Riceviamo e pubblichiamo:

ROTARACT – ISDE MEDICI PER L’AMBIENTE NOLA-ACERRA NA – ASSOCIAZIONE IL MOSAICO – col patrocinio del COMUNE DI SAVIANO (NA)

“A SAVIANO LA GIORNATA DI PREVENZIONE DEI DISTURBI COGNITIVI. RICORDATI DI RICORDARE…”.

Saviano – “Sono circa 46,8 milioni le persone affette da demenza nel mondo, oltre 1 milione e 200 mila in Italia. Prevale nelle donne (dal 0,7% al 23,6% a seconda dellle classi d’età) e aumenta con l’età”. I volontari del Rotaract daranno la possibilità di sottoporre a test per la memoria i cittadini, specie gli ultrasessantacinquenni, per individuare eventuali deficit cognitivi incipienti o già evoluti. L’evento è previsto per domenica 21 aprile a partire dalle ore 10, nella centralissima Piazza Vittoria a Saviano. Partecipano alla giornata di prevenzione i Medici per l’Ambiente, alcuni neuropsichiatri dell’ASL e i volontari dell’Associazione il Mosaico, da anni impegnata nel supporto alla terza età. Particolare attenzione al ‘Disturbo cognitivo Lieve’ (Mild Cognitive Impairment – MCI), che consiste in un deficit cognitivo isolato senza compromissione globale del funzionamento quotidiano. “Questi pazienti – spiega il Dottor Gennaro Esposito, psichiatra del Dipartimento di Salute mentale di Nola – presentano, infatti, un deficit di memoria accompagnato da un minor ed impercettibile coivolgimento di altre funzioni cognitive, quali il linguaggio, le abilita’ visuo-spaziali, le funzioni esecutive e le capacità di ragionamento. Per questo è importante individuare con anticipo questi deficit sottoponedo i soggetti al MMSE (Mini Mental State Examination), che somministremo in piazza gratuitamente”.