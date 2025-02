Sapevi che la Beta-Alanina può migliorare le tue prestazioni del 30%?

Migliorare le prestazioni atletiche significa allenarsi e monitorare i risultati, ma anche prestare attenzione a tutti i nutrienti che funzionano perfettamente come carburante per il nostro corpo.

Questo significa che, come un’automobile, il nostro organismo deve avere tutti gli ingranaggi in ordine e che bisogna fare benzina, mettere l’olio, insomma prendere ogni accortezza affinché la macchina funzioni bene. Perché è questo il nostro corpo, una macchina in costante funzionamento, che non deve mai restare a secco senza benzina o senza olio.

I nutrienti costituiscono il carburante che il metabolismo deve bruciare per produrre energia, migliore è la qualità e la quantità di combustibile (alimentare) assunto, migliori saranno le prestazioni, a patto di bilanciare il tutto con una dieta sana e non fare il pieno, ma mantenere sempre lo stomaco (il serbatoio) con la giusta quantità di carburante.

Cosa ci dicono gli studi sul miglioramento delle prestazioni

La Beta-Alanina è un aminoacido non essenziale, utile per aumentare i livelli di carnosina nei muscoli, che svolge un ruolo importante nel tamponare l’accumulo di ioni idrogeno, quindi aiuta a non compromettere la contrazione muscolare. Nella sua funzione biologica nel senso più autentico, migliora la capacità di tamponamento dell’acidità, che viene generata durante l’esercizio fisico particolarmente intenso.

Gli atleti che svolgono particolari attività di forza e resistenza, possono integrare con supplementi naturali di beta-alanina in polvere per beneficiare degli effetti: sportivi che praticano sollevamento pesi, ciclismo, calcio o running.

Questo aminoacido non essenziale favorisce anche il miglioramento delle prestazioni di atleti che svolgono allenamenti ad alta intensità, per esempio il crossfit, ma gioca anche un ruolo fondamentale per il recupero muscolare, per via degli aspetti che abbiamo analizzato prima e delle proprietà che prenderemo in considerazione ora.

Quali sono le proprietà principali della Beta-Alanina?

La funzione della carnosina, dunque, è quella di ridurre l’accumulo dell’acido lattico che si forma nei muscoli dopo gli sforzi particolarmente intensi, per questo la Beta-Alanina (assunta nelle dosi giuste) ritarda la comparsa della fatica. Inoltre, la carnosina agisce anche come un antiossidante potente, riducendo le lesioni ossidative che si formano nelle cellule muscolari.

Diversi studi dimostrano un miglioramento delle capacità di resistenza, perché le proprietà presenti in questo integratore naturale, aiutano a mantenere il pH muscolare in tono ottimale, evitando i cali di prestazioni dovuti all’acidosi metabolica.

Migliorare le prestazioni del 30%

Insomma, migliorare le prestazioni del 30% attraverso l’integrazione di Beta-Alanina, significa anche rodare il motore del corpo e assumere le giuste dosi giornaliere, senza esagerare.

Seguendo i consigli di un professionista esperto, è possibile integrare anche la Beta-Alanina con la creatina, ma è fondamentale seguire sempre un piano atletico ben studiato e personalizzato, così come un’alimentazione corretta, per esempio la Dieta Mediterranea.

Questo integratore è ben tollerato dalla maggior parte delle persone, in generale le dosi consigliate sono da 3 fino a un massimo di 6 grammi al giorno, suddivisi in più dosi. Dopo 2 – 4 settimane di assunzione regolare iniziano a vedersi i risultati, quindi il miglioramento delle prestazioni atletiche. Onde evitare problemi è sempre opportuno consultare un medico per stabilire il dosaggio personalizzato più adatto.