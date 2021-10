Sant’Anastasia, “Ottobre Rosa”: in campo iniziative di prevenzione, sinergia tra Comune ed Asl

Ottobre si tinge di rosa e diventa il mese dedicato alla prevenzione dei tumori che colpiscono principalmente le donne. A Sant’Anastasia l’iniziativa prevede, tra l’altro – da lunedì 25 a sabato 30 ottobre – screening oncologici che potranno essere effettuati (dalle 10 alle 18) presso l’Asl di via Garibaldi in maniera ovviamente gratuita. Pap test e prenotazioni per mammografia, con il motto «Prevenire è vivere».

Questa mattina il sindaco Carmine Esposito, l’assessore alla salute Veria Giordano,il vicesindaco Mario Trimarco, il direttore sanitario dell’Asl Na3 Sud Pasquale Annunziata e i medici Giovanni Brignola e Salvatore Guadagno ne hanno parlato in una conferenza stampa tenutasi nell’aula consiliare di Palazzo Siano.

«Ringrazio i dirigenti Asl Luigi Granato e Angela Improta che rispondono con entusiasmo e collaborazione a tutte le iniziative di prevenzione che mettiamo in campo – ha detto l’assessore Giordano – se c’è qualcosa che la pandemia ci ha insegnato è che al di là delle campagne di sensibilizzazione, la collaborazione tra enti ed istituzioni è fondamentale».

Il sindaco Esposito – che dall’insediamento ha contemplato un assessore alla Salute nella sua giunta – ha messo l’accento sull’importanza della medicina di prossimità o meglio, «medicina di iniziativa», avvicinando con la sinergia tra medici di base, Asl e istituzioni, i mezzi di prevenzione ai cittadini. «Abbiamo trovato grande collaborazione tra i medici di famiglia e instaurato un rapporto costruttivo con il distretto 51 dell’Asl, consolidatosi nei momenti più acuti della pandemia. Crediamo fortemente in questa iniziativa che vede la salute delle donne in primo piano, la prevenzione è il primo elemento affinché eventuali patologie riscontrate siano poi gestibili».

Ed ecco perché accanto alle iniziative di Ottobre Rosa, si riparte dalla prevenzione con «Pienz ‘a salute», dal 25 al 30 ottobre: nella sede di via Garibaldi 1 con pap test per donne dai 25 ai 29 anni, pap test Hpv Dna per donne dai 30 ai 64 anni, distribuzione di kit colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni, programma home visiting in supporto alle neo mamme e informazioni sui vaccini Covid 19 e su quelli antinfluenzali.