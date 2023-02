Sant’Anastasia, la violinista Simona Sorrentino a Sanremo con Bennato e Gassmann

Un’anastasiana sul palco di Sanremo per la serata delle cover: lei è Simona Sorrentino, eclettica violinista che spazia dalla musica classica al pop rock fino alla sperimentazione sulla musica house. Da ben 38 anni Simona vive a Sant’Anastasia e porterà con sé questa sera, sul palco accanto ad Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo nel duetto con Leo Gassmann in un medley proprio di Bennato, la sua passione vesuviana.

Già nominata ambasciatrice della musica per «Tesori d’italia», l’artista considera Bennato il suo «papà musicale». «Collaboro con lui da circa 22 anni – dice – insieme al Quartetto Flegreo di cui sono il primo violino ed è la musica che alimenta ogni giorno la mia anima». Laureata in violino al conservatorio di Napoli con il massimo dei voti, Simona Sorrentino ha collaborato con la «Nuova Orchestra Scarlatti», con la stessa orchestra del conservatorio «San Pietro a Majella», con l’orchestra del Teatro Verdi di Salerno ma ha anche collaborato con grandi artisti in trasmissioni tv, tour musicali e teatrali: Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Eugenio Bennato, Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Alex Britti, Sal da Vinci, Red Ronnie, Amedeo Minghi. «Ogni volta che suono – continua la violinista – guardo il cielo come per cercare qualcuno da ringraziare per avermi concesso questa possibilità: suonare con artisti meravigliosi e conoscere tanti grandi musicisti, fonici, tecnici che ancor prima sono grandi persone». Si definisce «sensibile, sognatrice, solare, cresciuta a pizze e sfogliatelle». Donna in carriere, madre e anche docente al liceo musicale Melissa Bassi di Scampia, ha nel suo bagaglio di esperienza, anche performance live con violino elettrico su dj set in locali prestigiosi, italiani ed esteri. Stasera Simona tornerà sul palco dell’Ariston – dove è già stata nel 2006 – con Bennato e la sua già consolidata famiglia artistica del Quartetto Flegreo per il duetto con Leo Gassmann, cantautore e figlio d’arte, già vincitore di Sanremo Giovani nel 2020.