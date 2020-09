Dal comitato elettorale del candidato sindaco Carmine Esposito, riceviamo e pubblichiamo.

I sostenitori e i candidati della coalizione del dottor Carmine Esposito si sentono offesi e indignati per le ingiurie e le fake news che I nostri competitors stanno alimentando.

Noi ci siamo candidati investendo il nostro tempo, la nostra competenza e il nostro senso civico con l’unico scopo di riportare la nostra città ad essere protagonista.

I nostri elettori ci hanno sostenuto gratuitamente e con entusiasmo e hanno aderito ad un progetto basato su contenuti chiari e puntuali.

Coloro che cercano consensi screditandoci, coloro che sbandieravano la novità, ponendo la “QUESTIONE MORALE”, e svendendo il proprio elettorato per due misere poltrone non vogliono il bene comune ma patteggiano miseramente per interessi personali.

Con rinnovata passione ci rivolgiamo ai nostri concittadini e li invitiamo a non dare adito a coloro che instaurano un clima di odio e di avversione sulla base di ingiurie tanto riprovevoli quanto false.

Facciamo prevalere la Politica e la buona amministrazione e andiamo avanti nella nostra battaglia di verità.

Per quanto ci riguarda non abbiamo nemici ma solo avversari politici in una competizione elettorale, con idee e programmi che possono essere più o meno condivisibili, senza mai trascendere in ingiurie o offese personali.

Continuiamo INSIEME a sognare una Sant’Anastasia migliore.