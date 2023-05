Sant’Anastasia istituisce il Giorno del Gioco

Il Comune di Sant’Anastasia ha siglato un protocollo d’intesa con la città di San Giorgio a Cremano: un giorno all’anno sarà d’ora in poi dedicato al gioco, sia nelle scuole cittadine che aderiscono, sia in alcune strade che saranno opportunamente chiuse al traffico veicolare che si ripeterà ogni anno il secondo venerdì di maggio.

Quest’anno il tema è “L’abbraccio”.

Il “Giorno del Gioco”, che vedrà la prima edizione quest’anno, venerdì 12 maggio dalle 9,30, coinvolgerà per tutta la mattinata in via Roma bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole anastasiane e adulti di Sant’Anastasia, tra cui molti genitori, una parte dei soci del Centro Anziani e i ragazzi “Diversamente Uguali”. Avremo dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia ai bambini della Scuola primaria, che in queste ultime settimane hanno imparato le canzoni dell’artista che si esibirà con loro venerdì. Avremo, poi, i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado che hanno preparato, insieme ad i loro insegnanti, teli sul tema dell’abbraccio, che faranno da decorazioni ai balconi dei palazzi di via Roma.

Le scuole che hanno accolto con entusiasmo la partecipazione al Giorno del Gioco sono il I I.C. “Tenente Mario De Rosa”, guidato dalla dirigente dottoressa Adele Passaro, il II I.C. “Leonardo da Vinci”, cui Dirigente Scolastico è il professor Massimiliano Zembrino, l’I.I.S. “Luca Pacioli”, guidato dalla professoressa Rosalba Sorrentino, l’Istituto Parificato Paritario “La Prima Stella”, diretto dai fratelli Rianna.

Il tema dell’abbraccio sarà perfettamente esplicato dall’ospite d’onore di questa iniziativa: la Volpe Sophia, personaggio nato dalla mente dell’artista e cantautore Andrea Lucisano, esperto in educazione non formale, che si esibirà per grandi e piccoli con quattro dei suoi brani più famosi, di cui l’ultimo ha per titolo proprio “L’Abbraccio”.

Numerose postazioni di gioco arricchiranno l’intera Via Roma, dando occasione al pubblico di cimentarsi in attività ludiche come tiro a segno, tiro al barattolo, il twister e la pesca, senza dimenticare gli spettacoli di giocoleria, magia e freestyle. Importante, a tal proposito, è il Ludobus GIOCAORA., ove tutti potranno divertirsi con i giochi di un tempo costruiti in legno. Inoltre, a metà mattinata sarà proposto un momento di merenda, grazie al generoso contributo delle seguenti attività commerciali del territorio: Panificio ‘A Jass, Antico Panificio, Do.De.Ca., Fella, Panificio “Le Signorine”, Panificio Falò, Panificio Liguori, Panificio Odino, Panificio Porricelli, Pathos, Squisito, Supermercati Piccolo, Supermercati Sole 365, Panificio Sweet Pane.

Il “Giorno del Gioco” è un progetto che rientra nella serie di eventi proposti da S.T.ART., l’iniziativa promossa dal Comune di Sant’Anastasia (NA) e inclusa nel Cartellone degli Eventi della Città Metropolitana di Napoli, che rinnova la promessa di voler divertire, stupire ed emozionare il proprio pubblico.

Sul tema di quest’anno, si è così espressa l’Assessore alle Politiche Sociali Cettina Giliberti: “Ci si abbraccia quando ci si vuole bene e ci si ama, quando in squadra si vince, quando ci si unisce, quando si culla un bambino in fasce…abbracciarsi è insieme. E questo è il motivo della scelta del tema dell’abbraccio per la prima edizione del Giorno del Gioco. L’intento è quello di dare il giusto rilievo alle connessioni tra le persone, all’incontro dei più piccoli con i più grandi, all’ intreccio tra le diverse generazioni, alle esperienze sensoriali del tatto. Sono fermamente convinta del fatto che giocare è una cosa seria e che debba coinvolgere tutti”.

“Il gioco è una componente fondamentale della vita dei bambini perché contribuisce al loro benessere. Una città degna di questo nome deve pensare appunto alla crescita dei suoi piccoli cittadini, contemplando iniziative a loro dedicate e pensando ad una città sempre più a misura di bambino. Diffondere la cultura del gioco significa innalzare la qualità della vita“, con queste parole il Sindaco del Comune di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha raccontato la prima edizione del “Giorno del Gioco”.

L’amministrazione comunale di Sant’Anastasia invita la cittadinanza tutta a partecipare al “Giorno del Gioco”, e a scoprire quanto un sorriso sincero possa farci sentire di nuovo bambini.