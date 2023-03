Sant’Anastasia, il Ministro Andrea Abodi (Sport) in città per «Un calcio alla violenza»

Alla partita di beneficenza che inizierà alle 10, 30 di domani – venerdì 31 marzo – allo stadio «Agostino De Cicco», interverrà anche Edoardo De Laurentiis, vice presidente della società sportiva Calcio Napoli.

In campo, per la kermesse benefica «Un calcio alla violenza» in favore di bambini vittime di violenza domestica e sessuale, ci sarà una rappresentanza degli atleti del Sant’Anastasia Calcio – che ha conquistato la Coppa Campania Promozione – della Peluso Academy e dello Sporting San Giorgio. Tutti insieme per un unico obiettivo: dare un calcio alla violenza. Alla kermesse parteciperanno il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il vicepresidente del Calcio Napoli Edoardo De Laurentiis, il presidente della LND Carmine Zigarelli, il sindaco Carmine Esposito con l’assessore Cettina Giliberti (Sport e politiche giovanili) e l’assessore Veria Giordano (Istruzione) che ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado del territorio delle quale vi sarà una nutrita rappresentanza.

L’evento è promosso da «Associazione Fratellanza» con il patrocinio del CONI e del Comune di Sant’Anastasia, con la collaborazione del Sant’Anastasia Calcio.