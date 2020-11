Sant’Anastasia, grande successo per l’iniziativa di shopping a km 0 promossa da Una città in salute

Nel rispetto del caratteristico motto “prendiamoci cura della nostra città”, l’associazione Una città in salute ha dato vita a una iniziativa di solidarietà che ha incontrato l’approvazione e la partecipazione dei cittadini, in un momento di grande difficoltà per tutti, ma in particolare per alcuni settori cruciali per una comunità, come quello del commercio.

White Weekend, questo il nome dato all’idea, è l’invito a vivere un fine settimana (questo del 30/31 ottobre e primo novembre) in supporto al commercio locale, dedicandosi al cosiddetto “aiuto orizzontale”, quello che interessa tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela. Nel concreto la proposta sollecitava ad un acquisto contro la crisi, sostenendo il negozio sotto casa, quello di prossimità: insomma, compra anastasiano!