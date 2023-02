Sant’Anastasia, Fit Park in via Sandro Pertini: l’inaugurazione alle 11 di domenica 19 febbraio

Attrezzi sportivi, bike cross, area relax e pista pedonale: sarà inaugurata alle 11 di domenica 19 febbraio l’area verde attrezzata per lo sport in via Sandro Pertini. L’area, a lungo abbandonata, è stata oggetto di interventi di rigenerazione ambientale, rimuovendo tonnellate di rifiuti in vari step dal 2021, e successivamente bonificata. Ora sarà restituita alla città.

“La riqualificazione dell’area e i precedenti interventi hanno reso l’area fruibile e a disposizione di tutti i cittadini – dice l’assessore all’ambiente e al verde pubblico, Ciro Pavone – sarà dedicata allo sport e al relax”.

“L’area fitness di via Pertini – dice il sindaco Carmine Esposito – sarà utilizzabile da giovani e adulti, nella consapevolezza che l’attività fisica consente una migliore qualità della vita”.

Il progetto Fit Park è stato finanziato con fondi della Città Metropolitana per la realizzazione e adeguamento “parchi giochi”.