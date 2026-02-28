Sant’Anastasia: al Teatro Metropolitan grande partecipazione all’evento “Sogni e Passioni”

Si è svolto nella mattinata di venerdì 27 febbraio 2026, presso il Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia, l’evento “Sogni e Passioni”, un importante appuntamento dedicato agli studenti e alla valorizzazione dei talenti, promosso nell’ambito delle attività didattiche dell’istituto scolastico Istituto “Luca Pacioli”, come indicato nella comunicazione ufficiale della scuola.

L’iniziativa, organizzata dal progetto culturale “Girando intorno al Vesuvio”, ha rappresentato un momento di grande valore educativo, umano e artistico, coinvolgendo numerosi studenti in un’esperienza formativa basata sul dialogo, sull’ispirazione e sulla condivisione.

Ospite d’onore dell’evento è stato l’artista e creator internazionale Giampiero D’Alessandro (in foto), che ha onorato la platea con la sua presenza e la sua testimonianza, offrendo agli studenti un esempio concreto di come passione, impegno e determinazione possano trasformarsi in un percorso di successo.

La sua partecipazione ha rappresentato un momento particolarmente significativo, soprattutto per il forte legame con il territorio e per la sua costante attenzione verso le iniziative dedicate ai giovani del proprio paese di appartenenza. Fondamentale è stata la partecipazione attiva degli studenti e la lungimiranza del Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Trusio, promotore dell’iniziativa, che ha creduto nel valore educativo e motivazionale dell’evento, favorendo un’opportunità concreta di crescita per i propri alunni.

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno e alla visione dei founder e CEO del progetto “Girando intorno al Vesuvio”, la Dott.ssa Marinella Gifuni, Candida Gifuni e il Dott. Sabatino Coppola, che attraverso il loro lavoro promuovono iniziative culturali volte a stimolare le nuove generazioni e a valorizzare il territorio attraverso arte, cinema e testimonianze dirette.

Un sentito ringraziamento va inoltre allo staff del Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia, che ha ospitato e supportato l’allestimento dell’iniziativa con professionalità e disponibilità, contribuendo alla piena riuscita dell’evento.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra la scuola, l’organizzazione e gli ospiti, si inserisce in un più ampio percorso culturale volto a ispirare i giovani, incoraggiandoli a credere nei propri sogni e a costruire con consapevolezza il proprio futuro. Eventi come “Sogni e Passioni” rappresentano un segnale concreto dell’importanza della cultura e della testimonianza diretta come strumenti fondamentali per la formazione delle nuove generazioni, rafforzando il legame tra scuola, territorio e mondo artistico.