Sant’Anastasia, l’evento-dibattito “Autonomia differenziata” Opinioni a confronto

“AUTONOMIA DIFFERENZIATA” Opinioni a confronto. Così si intitola l’evento-dibattito organizzato dalle associazioni vesuviane OFFICINA PROGRESSO di Pollena Trocchia, Centro Giorgio la Pira di Pomigliano d’Arco, NeAnastasis di Sant’Anastasia e ARCI di Somma Vesuviana.

L’evento vuole proporre un dibattito aperto che veda il confronto sereno tra posizioni contrapposte, per illustrare tutti gli aspetti teorici e pratici del Ddl di iniziativa governativa, proposto dal ministro Calderoli e già approvato in Senato.

Il Disegno di Legge “Per l’attuazione dell’autonomia differenziata” stabilisce le procedure per l’accesso delle Regioni ordinarie ad ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. In altre parole delinea le coordinate per trasferire competenze dallo Stato alle Regioni.

Saranno relatori giuristi di spessore:

Giovanna De Minico, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli.

Francesco Urraro, già Senatore della Repubblica Italiana e componente del Consiglio di Presidenza della

Giustizia Amministrativa.

Modererà:

Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Nel dibattito potremo ascoltare posizioni antitetiche su una tematica che vede le forze politiche e sociali

schierarsi in maniera assai differenziata.

L’obiettivo della nostra iniziativa è offrire spunti affinché i cittadini maturino un convincimento personale, ragionato e non ideologico sui presupposti e sulle conseguenze della riforma, evitando la passiva adesione alle rappresentazioni dei partiti. L’evento avrà luogo Lunedì 22 Aprile, ora di inizio alle 18:00, presso la Sala Congressi Dominici – Hotel “La Casa del Pellegrino”, sita in Via Romani 5, Sant’Anastasia (NA), in località Madonna dell’Arco.