Sant’Anastasia, open day vaccinale contro l’Herpes Zooster

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 18 aprile, grazie all’iniziativa congiunta dei medici di medicina generale, dell’Asl Na 3 e dell’Amministrazione Comunale, ci sarà un Open Day vaccinale dedicato ad anziani e soggetti fragili, per proteggersi dall’Herpes Zooster.

Tutti i pazienti over 65 e i fragili ( diabetici, candidati a terapia immunosoppressiva, dializzati, cardiopatici, asmatici, bpco, oncologici, reumatologici, trapiantati o in attesa di trapianto, HIV +) potranno effettuare la vaccinazione per proteggersi da un’infezione la cui incidenza aumenta considerevolmente in tarda età e nei soggetti ad alto rischio.

“È molto importante – dice il sindaco Carmine Esposito – proteggere le persone che, per età o fragilità, sono più a rischio, come può avvenire per chi soffre di diabete, per chi affronta un tumore, chi ha problemi cardiologici o respiratori e chi fa i conti con malattie di pertinenza reumatologica. Con l’assessore Veria Giordano – delegata alla Salute – affrontiamo dall’inizio della consiliatura il delicato tema della prevenzione e siamo convinti che occorra insistere. Ringrazio, per l’Open Day vaccinale, anche il dottore Giovanni Brignola, coordinatore MMG (medici di Medicina Generale) che molto si è speso affinché potessimo dare anche agli anastasiani la possibilità di tutelarsi da una malattia insidiosa e molto pericolosa”.

Fonte immagine: rete internet.