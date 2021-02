San Valentino e la negazione fisica dell’amore

Si potrebbe dire che la negazione fisica dell’amore parta da molto lontano (nel tempo), ma arrivi anche molto lontano (nello spazio).

Consideriamo che San Valentino, inteso come festa degli innamorati, rappresenti in un certo senso il distacco dal fuoco dell’amore, come ci hanno ricordato proprio oggi i filosofi di Tlon. “A istituire questa festa dell’amore romantico, infatti, fu Gelasio I nel 496. Lo scopo? Rimuovere l’eros, il selvaggio, il dionisiaco dalla vita dei cittadini” – scrivono Maura Gancitano e Andrea Colamedici su Facebook – “San Valentino, infatti, si sostituì ai Lupercalia, festa di purificazione collettiva in onore di Luperco, lupo sacro a Marte, che si svolgeva attorno al 14 febbraio. Si trattava di una festa dalle radici antiche, un rituale di protezione dal male. Era un evento complesso, che scardinava l’ordine costituito e ricordava la precarietà dell’esistenza e dei rapporti di potere. In sostanza, onorava la presenza inestinguibile dell’animale e del mistero nell’essere umano. Tutto questo era inaccettabile per chi aveva il dovere di difendere la morale e la decenza, e si pensò bene di sostituire la festa dionisiaca e ancestrale del popolo (che non a caso cadeva nei giorni del Carnevale, ndr) con una celebrazione dell’amore tra persone civilizzate e pudiche. Di togliere dalla vita (anche quella di coppia) la potenza erotica. Il problema è che cancellando l’eros si può, al massimo, sopravvivere. È per questo che a San Valentino in tanti provano a riempire quello spazio lasciato vacante dall’eros con oggetti e regali, che però non potranno mai colmare la nostra fame di profondità”.

Dunque, la prima negazione “fisica” dell’amore ne intacca l’aspetto materico, sostanzialmente separandolo da una sua componente fondamentale, ma anche dissolvendolo, frammentandolo, atomizzandolo e quindi riducendolo in particelle che per essere riassemblate hanno bisogno di un’occasione speciale, e che ormai da tempo celebriamo ogni 14 febbraio.

Carlo Rovelli è un noto fisico teorico che predilige la divulgazione: non a caso ha pubblicato diversi libri nel corso degli anni, alcuni di grande successo come “L’ordine del tempo” e “Sette brevi lezioni di fisica”. Secondo Rovelli tutta la realtà è interazione: noi esseri umani non viviamo in un mondo di cose (world of things), bensì in un mondo di accadimenti (world of happenings). Eventi, in sostanza, tra l’altro colorati di un patriottico disordine: “Gli eventi del mondo non si mettono in fila come gli inglesi. Si accalcano caotici come gli italiani”, illustra efficacemente il fisico.

La chiave del pensiero rovelliano, che contempla una realtà elementare fatta di eventi senza tempo, si trova in una teoria fisica di gravità quantistica denominata gravità quantistica a loop, ossia il campo d’indagine preferito del fisico italiano, che sintetizzando ed esemplificando, nei suoi volumi spiega che “la differenza fra cose ed eventi sta nel fatto che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno durata limitata. Un prototipo di una «cosa» è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un «evento». Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi”.

Il bacio è dunque un evento, accade, è un happening. L’esempio proposto da Rovelli, adatto per un qualunque romantico San Valentino, materico o meno che sia, sottolinea una interazione positiva, se non l’interazione positiva per eccellenza fra due innamorati: ma lo stesso discorso si potrebbe fare anche per un litigio, una discussione. Anche un bisticcio è un accadimento, e allora se è così non ha un domani: succede e passa. Eppure, a chi non è mai capitato di bloccare il partner, la persona amata, o di essere da lei bloccata in seguito a un alterco? Sì, parliamo della pericolosa opportunità che i social network offrono agli utenti di “bloccare” un altro utente, o un contatto, se parliamo di chat come Whatsapp: uno strumento nato per limitare e/o annullare l’interazione da parte di eventuali persone moleste. Sacrosanto. E allora perché una opzione virtuosa è divenuta, nel corso del tempo, l’arma letale per dare forma alla negazione “fisica” dell’amore ai tempi della virtualità? E qui la parola fisica ha una connotazione decisamente eterea, che vaga nello spazio più che nel tempo, alla maniera del pensiero rovelliano di cui sopra.

Una puntata speciale di Black Mirror – la serie distopica ideata da Charlie Brooker – dal titolo “White Christmas” si interrogava, tra le altre cose, sull’incubo del blocco: litighiamo, non mi va più di ascoltare le tue ragioni e allora ti blocco. Oppure ti stai alterando eccessivamente, non ho alcuna intenzione di proseguire la lite e allora ti blocco. Ossia mi rendo invisibile e ti tolgo ogni possibilità di interagire, di accadere. La nuova tecnologia a cui ci diamo in pasto quotidianamente offre la disastrosa possibilità di ergere un muro invisibile (ma invalicabile) e stoppare a tempo indeterminato la comunicazione: fa troppa fatica, ormai, provare a calarsi nei panni dell’altro, ascoltare e accogliere altre prospettive, altre ragioni (come le definì il regista Jean Renoir in una battuta fulminante del film La regola del gioco del 1939), e allora perché non virare sulla soluzione più rapida, quella sempre a portata di mano, come un’arma da fuoco sul territorio statunitense. Ti blocco, e tu non esisti più. O meglio, non esisto io, e tu puoi attaccarti al tram, cercando illusoriamente di inseguire chi non puoi più raggiungere.

Se ha ragione Carlo Rovelli, e se la realtà che viviamo è fatta di accadimenti e di interazioni (tra esseri umani, tra amanti, tra particelle elementari, tra emozioni, tra tutto), allora bloccarsi significa negare fisicamente l’amore: escludersi dall’abbraccio cosmico e panico, smetterla di “sentirsi”. Nulla di più doloroso.

E allora, forse San Valentino potrebbe diventare un momento di riflessione per ripensare alle nostre azioni impazienti, irrequiete e chiedere scusa e perdono alle persone che anche per una sola volta, anche solo per trenta secondi, abbiamo bloccato: perché il raptus di un momento non giustifica un gesto così poco nobile, e soprattutto non dura nel cuore di chi ama. Ma purtroppo perdura nel rifiuto dell’altro, dell’accadimento e dell’interazione, e nel fare questo nega l’amore, causando atroci sofferenze.

Verso la metà del Novecento prese vita una forma d’arte denominata “Mail art” (arte postale) che consisteva nell’uso del servizio postale come mezzo di distribuzione: il movimento artistico della Mail art era solito inviare via posta opere generalmente di piccolo formato, creando così un feedback tra mittente e destinatario. L’arte postale, e la comunità coinvolta nell’iniziativa, ha sempre dato valore all’interconnetività dei partecipanti, promuovendo un’etica del contatto e, magari inconsapevolmente, rinforzando l’idea che la realtà sia fatta di accadimenti, come può esserlo ad esempio inviare o ricevere un’opera d’arte. Se pensiamo che spesso all’amante bloccato non rimane altro che l’ultima spiaggia dell’email da inviare – a meno che la persona che ha intrapreso l’offensiva non decida di cambiare anche indirizzo email senza comunicarlo – viene quasi da riflettere sulla figura di Cupido, candido arciere dell’amore che forse avremmo dovuto considerare il Marcel Duchamp dei sentimenti: l’amore come ready made, oggetto e dunque cosa per eccellenza, forma d’arte lontana distanze siderali dagli accadimenti di cui parla il fisico Rovelli. Ti sarà concesso cercarmi, ma non trovarmi: perché se il bacio non ha un domani, il blocco ha solo ieri. Le “cose” stanno così.