San Giuseppe Vesuviano, pensionato scomparso. L’appello della famiglia a “Chi l’ha visto?”

San Giuseppe Vesuviano. Si cerca Aniello Ambrosio, il pensionato di 71 anni scomparso lo scorso 20 febbraio.

Non si fermano le ricerche per ritrovare Aniello Ambrosio, l’anziano residente a San Giuseppe Vesuviano scomparso dieci giorni fa. Il 20 febbraio scorso l’uomo si è allontanato dalla casa in cui vive con la moglie intorno alle 12. Non vedendolo rientrare per pranzo, la nipote Federica ha subito lanciato un appello urgente per cercare di ritrovare il nonno. I familiari sono molto preoccupati, dal momento che il pensionato non ha con sé il suo cellulare e i suoi documenti. Secondo le parole dei figli e della moglie, Aniello si trova in un periodo di grande difficoltà e fragilità, dovuto a seri problemi di salute per i quali necessita di cure specifiche.

La famiglia ha già presentato denuncia presso le autorità competenti e ha dedicato tutti i propri sforzi per cercare Aniello, esplorando i luoghi in cui potrebbe essere andato, ma finora senza alcun successo. Nelle ultime ore, dopo un susseguirsi di post per ritrovarlo sui social e un accorato appello della famiglia tramite il programma “Chi l’ha visto?”, hanno cominciato a girare su Facebook alcune foto di un uomo anziano che si aggira per la Stazione ferroviaria di Angri. Purtroppo, nonostante la somiglianza, non si tratterebbe di Aniello.

Fonte immagine: Pagina Facebook “Chi l’ha visto?”