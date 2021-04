A San Giuseppe Vesuviano nelle prossime settimane aprirà un Centro Vaccinale che sarà situato presso la sede Capoluogo del primo circolo didattico in via Cesare Battisti in pieno centro cittadino, con ingressi e uscite in via Marconi e Piazza Garibaldi.

Dopo mesi di richieste da parte del Sindaco Catapano è finalmente arrivato il via libera dai piani alti. Una notizia estremamente positiva , come sottolinea il primo cittadino, nonostante l’attesa sia stata davvero lunga. Il comune vesuviano conta più di 31.000 abitanti, dato che ha permesso di acconsentire alla creazione di un centro vaccinale e che non avrebbe potuto essere ignorato. In questo modo incrementerà ulteriormente il numero delle vaccinazioni che permetterà dunque anche una netta diminuzione di positivi in città. Inoltre, come ha specificato più volte il Sindaco, ora tutte le persone impossibilitate a spostarsi in altri paesi, come persone non automunite, anziani e/o soggetti fragili con gravi patologie, potranno finalmente utilizzare un servizio assolutamente necessario.

Intanto il numero dei positivi al covid-19 sta gradualmente diminuendo, fino a ieri erano 177, un segnale sicuramente positivo per l’intera comunità san giuseppese che fa ben sperare per il prossimo futuro.