San Giuseppe, colpisce fidanzata alla testa con bottiglia di vetro: caccia all’uomo in strada

Ieri sera una donna è stata ritrovata a San Giuseppe, precisamente in via Giuseppe Ammendola, stesa per strada con una profonda ferita da taglio alla testa e alla mano e vari ematomi sul corpo.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti di Polizia intervenuti sul luogo, la donna sarebbe stata aggredita dal fidanzato che l’avrebbe colpita con una bottiglia di vetro prima alla testa e poi al braccio causandole delle ferite da taglio molto profonde, per poi scappare lasciandola insanguinata e distesa per terra. Sul luogo sono accorse varie persone che hanno prestato soccorso la donna poi portata nell’ospedale più vicino.

L’uomo, dopo essersi dato alla fuga, pare sia stato visto qualche ora dopo da alcuni ragazzi con un’accetta tra le mani mentre vagava per le strade del paese.