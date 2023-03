Salvò la vita a due ragazzi prigionieri dell’auto in fiamme, encomio per vigilante

Domani – Martedì – 28 Marzo – ore 12 – Sala Giunta – conferimento dell’Encomio a Fausto Alfieri che il 13 Marzo salvò la vita a due ragazzi, la cui auto era in fiamme.

“Era la sera del 13 Marzo quando in località di Santa Maria a Castello c’era una macchina in fiamme, una minicar, con a bordo due ragazzi. Un vigilantes, Fausto Alfieri, con la sua auto in quel momento ha incrociato la vettura che scendeva verso il centro urbano. Alfieri aveva notato le fiamme ed era riuscito a far accostare l’auto facendo scendere velocemente i ragazzi dall’abitacolo. In questo modo Fausto non solo ha salvato la vita ai ragazzi ma probabilmente anche ad altri. Domani, alle ore 12, in Sala Giunta, consegnerò a Fausto la Targa – Encomio a testimonianza dell’opera di salvataggio compiuta con senso di responsabilità”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.