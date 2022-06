Rissa notturna a Torre, 22enne riporta diverse fratture al volto

Si torna a parlare di risse del weekend: è accaduto a Torre del Greco ieri sera, intorno alle 2 circa in via Litoranea.

I motivi che hanno scatenato il litigio non sono noti ma un ragazzo di 22enne colpito al volto più volte avrebbe avuto la peggio. Il giovane ha riportato diverse ferite tra cui fratture allo zigomo sinistro, al setto nasale e un leggero trauma tranico che i medici dell’Ospedale in cui è stato portato hanno dichiato guaribili in circa 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Torre del Greco che hanno trovato il 22enne fuori il locale in cui era avvenuta la rissa e al momento starebbero lavorando per ricostruire la dinamica nel dettaglio e per il riconoscimento degli aggressori.