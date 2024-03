Rischio Parentopoli, denuncia alle autorità sulla graduatoria dei vigili

Parentopoli; l’opposizione consiliare “CivicaXAcerra” presenterà denuncia contro noti sulla vicenda della graduatoria vigili urbani: «Davanti a tanta sospetta e ormai datata inerzia, continuiamo sulla nostra strada con coerenza».

«Tali gravi violazioni sono imputabili esclusivamente alla condotta consapevolmente omissiva posta in essere dall’ ex Segretaria Comunale del Comune di Acerra, ex Dirigente al contenzioso e al personale, connivente con la Giunta dell’Ente, la quale invece di adempiere alla propria funzione primaria di Organo garante della imparzialità e legalità dell’azione amministrativa, si è resa autrice della condotta delittuosa di omissione degli atti d’ufficio ex art 328 c.p., come appare evidente dai fatti descritti ed accertati dai giudici amministrativi che si sono pronunciati, nonché dalla documentazione allegata, oltre che autrice della condotta delittuosa di “abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.”, che consequenzialmente integra le ipotesi di “abuso di potere”, “sviamento di potere” e “abuso di potere inerenti alla funzione”». Si chiude così la denuncia che i sette consiglieri comunali di Coalizione CivicaXAcerra (Casoria Giuseppe, Catapane Domenico, La Montagna Fausto, Maietta Salvatore, Messina Domenico, Nocera Antonio e Piatto Andrea), i quali, assumendosi la responsabilità di essere coerenti con quanto affermato in Consiglio comunale prima e dopo le amministrative di giugno 2022, depositeranno alla Procura della Repubblica competente denuncia contro noti dopo che il Consiglio di Stato ha definitivamente accertato il comportamento arbitrario del Comune di Acerra che ha riammesso un concorrente (parente di un amministratore di ieri e di oggi) in maniera del tutto immotivata, discrezionale e senza alcun pronunciamento cautelare dell’organo competente.