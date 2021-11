Rione di Pomigliano in mano ai narcos: il piano del comandante Maiello (le foto)

Dopo la prima azione dell’altro ieri il colonnello della polizia locale dettaglia numeri e dati del programma di ripristino della legalità

POMIGLIANO D’ARCO – Da quasi vent’anni la gente aspetta che qualcuno riesca finalmente a cancellare per sempre dal territorio l’onta della presenza delle ecoballe, quelle decine di migliaia di tonnellate di rifiuti che stazionano coperti da immensi teloni neri accanto ai campi coltivati di Acerra. Una bomba di veleni che si trova nella campagna sin dai tempi delle ferali emergenze dei primi anni Duemila. L’attesa della gente è però divenuta speranza concreta quando la Regione Campania, a settembre, ha dato il via alla gara per l’affidamento dei lavori di rimozione delle montagnole di schifezze dal sito del Pantano. Ma la burocrazia è spietata. Si perché il Tar ha appena sospeso la procedura di aggiudicazione dell’appalto tanto desiderato. Le aziende che si sono viste escluse dai lavori di rimozione hanno fatto ricorso nel tentativo di tornare in pista e nel frattempo il tribunale amministrativo regionale della Campania ha congelato tutto emanando una sospensiva. Funziona purtroppo quasi sempre così.

La burocrazia è dura a morire, col rischio sistematico che mentre a Roma si discute Sagunto viene espugnata. L’appalto di rimozione delle ecoballe riguarda i comuni di Acerra e Fragneto Monforte, quest’ultimo in provincia di Benevento. La commissione di gara della Regione ha aperto le buste contenenti le offerte delle ditte partecipanti ed ha fatto una proposta di aggiudicazione dei lavori a un’azienda specializzata di Milano. Ma le ditte che non hanno vinto la gara hanno fatto ricorso e il Tar ha sospeso il provvedimento, sia per il lotto di Acerra che per quello di Fragneto Monforte (per il comune beneventano la proposta della Regione è stata favorevole a un’azienda del Napoletano). A ogni modo c’è comunque grande fiducia. Gli uffici regionali preposti stanno lavorando a ritmi forsennati per centrare costi quel che costi l’obiettivo della consegna del servizio di rimozione prima della fine dell’anno. Si confida in un giudizio celere da parte del Tar, un giudizio ovviamente in linea con le proposte di aggiudicazione appena emanate dall’ente guidato dall’esecutivo De Luca. “Sarà necessario che interpelli gli uffici competenti per dare informazioni puntuali e attendibili su questa situazione”, ha spiegato ieri il vicepresidente dell’esecutivo campano nonché assessore all’ambiente, Fulvio Bonavitacola. Ormai la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti e l’eliminazione delle ecoballe sono diventate il chiodo fisso di Bonavitacola. Sotto la sua gestione politica c’è stato un colpo di acceleratore deciso verso questa doppia direzione.

L’appalto di rimozione dei rifiuti stoppato alcuni giorni fa dal Tar, per tutti e due i lotti, ammonta a 19milioni e 800mila euro. Per Acerra i lavori ammontano a circa 10 milioni. In totale si tratta di rimuovere 97mila tonnellate di rifiuti. 49mila le tonnellate di rifiuti che stazionano nel sito di località Pantano, davanti all’inceneritore, da ormai 18 anni, a partire cioè dal 2004, il periodo più nero dell’emergenza rifiuti in Campania, quello in cui Napoli e i comuni dell’hinterland furono sepolti per anni da una valanga di scarti che non si riuscivano più a smaltire. Poi però le cose sono per fortuna andate migliorando. Ma restano forti criticità dovute all’assenza di impianti per lo smaltimento dell’organico e di un sistema più controllato e moderno di riciclo di tutti gli altri tipi di rifiuti.

Un settore, questo del riciclo, nelle mani di privati che, in alcuni vicende finora emerse, hanno dato la sensazione di preferire il profitto alla corretta gestione del rifiuto. E resta in auge anche la questione degli impianti di compostaggio pubblici. A questo proposito probabilmente non sarà Pomigliano il primo della rete di 14 impianti pianificata dalla Regione. Sono infatti prossimi alla consegna i lavori per il compostaggio di Tufino, vicino Nola.