Rientro dalle vacanze con “pancetta”: come velocizzare il metabolismo

A cura della Dott.ssa Teresa Esposito MD PhD

Aiutiamoci con piccoli trucchi e… Puntiamo sulle VITAMINE DEL GRUPPO B

Ma cos’è il metabolismo basale ? Quotidianamente combattiamo con questo strano mistero e al quale attribuiamo ogni colpa del nostro non dimagrimento. Il metabolismo basale è l’energia che il nostro corpo è in grado di consumare per compiere le funzioni metaboliche vitali quali per esempio, la respirazione oppure la digestione. La sua velocità nella maggior parte dei casi, è geneticamente stabilita. Nel nostro DNA è scritto quanto questo metabolismo è più o meno veloce. Quando si parla di metabolismo lento e quindi difficoltà a perdere peso oppure a riposare in maniera adeguata c’è sempre un corrispondere di una problematica importante. Con alcune accortezze, però, è possibile velocizzare il nostro metabolismo.

L’alimentazione aiuta a velocizzare il metabolismo

Le vitamine del gruppo B risultano essere fondamentali nel velocizzare il metabolismo rivestendo un ruolo chiave soprattutto nel metabolismo dei carboidrati, grassi tra, proteine e nella stessa produzione di energia. Le vitamine del gruppo B sono presenti in numerosi alimenti e contribuiscono a contrastare un metabolismo lento.

Si tratta di vitamine idrosolubili per cui non possono accumularsi nell’organismo poiché vengono rapidamente eliminate con le urine, perciò non danno luogo a tossicità:

Si tratta di vitamine idrosolubili per cui non possono accumularsi nell’organismo poiché vengono rapidamente eliminate con le urine, perciò non danno luogo a tossicità: Vitamina B1; Vitamina B2; Vitamina B3 o PP ; Vitamina B5; Vitamina B6 o Y; Vitamina B8 o H; Vitamina B9 o M; Vitamina B12; e la Vitamina C.

Vitamina B2; Vitamina B3 o PP ; Vitamina B5; Vitamina B6 o Y; Vitamina B8 o H; Vitamina B9 o M; Vitamina B12; e la Vitamina C. Vitamina B1 in alimenti come cereali integrali, legumi secchi, frutta secca a guscio.

Vitamina B2 in formaggi, uova, latte, verdure a foglie verdi.

Vitamina B3 o PP in prodotti della pesca, carni, frutta secca.

Vitamina B5 in uova, pesce, cereali, legumi, latte e derivati.

Vitamina B6farine di cereali integrali, frutta a guscio, legumi, ortaggi.

Vitamina B8lievito di birra, uova, frutta secca, spinaci, legumi, pesci e crostacei, carni e cereali integrali.

Vitamina B9 o acido folico in lievito di birra, cereali, verdure a foglia verde, legumi freschi, frutta.

Vitamina B12 in pesce, molluschi, crostacei, uova, parmigiano.

Si parte sempre da una colazione corretta ed equilibrata, composta da cereali integrali e frutta piuttosto che pane integrale e burro di arachidi o ancora yogurt magro e muesli. L’importante è comunque fare una giusta colazione che eviti di farci arrivare a stomaco vuoto a pranzo, aumentando la nostra fame e trasmettendo un segnale errato al nostro corpo. Vedendo la “carestia”, infatti, il nostro organismo inizierà ad accumulare scorte non appena ne avrà occasione. Per questo è importante anche fare spuntini frequenti, uno ogni 3 ore, cercando di bilanciare proteine e carboidrati.

Un pranzo adeguato ed equilibrato evitando gli eccessi calorici. MAI andare al di sopra del proprio fabbisogno

Inoltre, una corretta attività fisica contro il metabolismo lento è come “la ciliegina sulla torta” per poter ottenere la giusta silhouette

Praticare dell’esercizio fisico quotidiano è sicuramente il metodo migliore per stimolare il metabolismo in modo naturale. È sufficiente una camminata di 30 minuti al giorno per bruciare 250 calorie, oltre che velocizzare il proprio metabolismo per 2-4 ore, incrementando la combustione di calorie in modo efficace. Se a questo aggiungiamo un allenamento a scatti, in cui alterniamo momenti veloci e lenti, spingiamo in nostro corpo a bruciare energia più velocemente.

L’attività sportiva, inoltre, ci spinge a una maggiore idratazione e anche questo può essere un modo per combattere il metabolismo lento. L’acqua infatti, favorisce le funzioni renali, stimolando il metabolismo. Se poi beviamo acqua fredda, il nostro corpo sarà costretto a bruciare calorie per ripristinare il calore corporeo interno.

Con questi preziosi consigli sarà sicuramente più semplice tornare in forma e… ricominciare a prepararsi per la prova costume della prossima estate.