Regioni, ciclo audizioni legato all’autonomia differenziata

Ha fatto tappa in Toscana la Commissione bicamerale per le Questioni regionali che sta svolgendo un ciclo di audizioni sui Livelli essenziali di prestazione (Lep) legato all’attuazione dell’autonomia differenziata. “Oggi è la settima tappa e i risultati li vedremo alla fine – ha spiegato il presidente della Commissione, il senatore Francesco SILVESTRO, oggi a Firenze -. Stiamo raccogliendo tutte le istanze che arrivano dal territorio per capire la situazione dei Lep. L’Italia è rappresentata da 20 regioni e ognuna è diversa quindi non troviamo una soluzione piatta, ogni regione ha le sue difficoltà e i suoi vantaggi. Cerchiamo di capire dove c’è l’esigenza di migliorare e dove ci sono già delle eccellenze che si possono trasmettere alle altre regioni”.

Dalla Toscana, ha aggiunto SILVESTRO, “ci aspettiamo che i servizi funzionino, che la sanità non sia l’eccellenza però che sia a buon punto, di avere uno standard qualitativo di Lep in media. E poi ci aspettiamo che ci sia capacità di riscossione dei tributi locali perché quello è importante per sostenere tutti questi costi”.

Al termine del ciclo di audizioni in tutte le regioni, ha continuano SILVESTRO, “daremo il nostro parere complessivo di tutta questa indagine, per dare coscienza ai due rami del Parlamento, che poi prenderanno le loro decisioni. Ritengo che sia un lavoro veramente importante perché quanto si parla di autonomia e quando si parla di Lep ognuno dice la sua, ma solo venendo sui territori possiamo portare un grande contributo a questa legge sull’autonomia differenziata che potrà cambiare il nostro Paese”