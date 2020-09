Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria di Francesco Pinto, candidato per la Lega alle prossimi elezioni regionali, in sostegno a Stefano Caldoro.

Amministratori locali, professionisti del territorio, lavoratori, giovani e meno giovani. È stata nutrita e variegata la platea che ha assistito nella serata di giovedì alla presentazione della candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania di Francesco Pinto e Angela Russo. «Ho scelto di candidarmi al Consiglio regionale dopo aver avuto la fortuna di compiere un percorso politico e amministrativo importante, da consigliere comunale a sindaco, da assessore provinciale a consigliere metropolitano, un percorso cominciato quando avevo 21 anni. In questo periodo mi sono misurato con il livello amministrativo comunale e sovracomunale, acquisendo un bagaglio di esperienze e competenze grazie al quale ora desidero offrire il mio contributo per migliorare la regione nella quale viviamo noi e i nostri figli» ha detto l’avvocato Francesco Pinto, 43 anni, attuale presidente del consiglio comunale di Pollena Trocchia e consigliere nazionale A.N.C.I.. «Vogliamo offrire un contributo sano di idee e proposte, vogliamo essere interlocutori di categorie che in questi anni abbiamo incontrato e ascoltato e che non hanno punti di riferimento» ha detto ancora Pinto. Gli interventi di Francesco Pinto ed Angela Russo sono stati preceduti dalle riflessioni dell’europarlamentare Lucia Vuolo, dell’onorevole Pina Castiello, componente della Camera dei Deputati, e del senatore Francesco Urraro, che hanno illustrato parte del programma della Lega – Salvini Campania, denunciando la cattiva amministrazione della regione Campania del presidente uscente Vincenzo De Luca. All’incontro ha portato i saluti istituzionali Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia. «Conosco bene Francesco Pinto, che ha amministrato in maniera egregia la nostra cittadina, c’è speranza che grazie a lui la nostra comunità avrà un valore aggiunto. Insieme ad Angela Russo saprà portare avanti le istanze del territorio e per questo dobbiamo dargli una mano» ha detto la fascia tricolore di Pollena Trocchia.