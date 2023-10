Reggia di Portici, tornano gli spettacoli nell’Orto Botanico

PORTICI – Dopo il successo dellโ€™edizione estiva, ritornano gli spettacoli tra gli spazi verdi dellโ€™Orto botanico della Reggia di Portici, dal titolo โ€œOltre il giardino โ€.

Saranno le stanze e gli ambienti interni della Reggia a ospitare gli spettacoli nelle date (๐Ÿ๐Ÿ ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐›๐ซ๐ž, ๐Ÿ๐Ÿ” ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž, ๐Ÿ๐ŸŽ ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž) pensati appositamente per questa rassegna. Tutto ciรฒ รจ un progetto del nuovo teatro Sanitร , realizzato in collaborazione con lโ€™associazione BLab, per la direzione artistica di Mario Gelardi, la supervisione di Ileana Bonadies e l’organizzazione di Idee fuori scena.

Si ringrazia quindi Comune di Portici, che in sinergia con il Musa e il Dipartimento di Agraria ha permesso tutto questo. Ad inaugurare il cartellone ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐›๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ง๐ข (๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ•:๐Ÿ’๐Ÿ“ ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ—:๐Ÿ๐Ÿ“). Il primo spettacolo “BIOGRAFIE DI ARTISTI SCONOSCIUTI” รจ un progetto di Mario Gelardi, scritto da Elvira Buonocore, Michele Brasilio, Marina Cioppa, Davide Pascarella, Domenico Salierno

con Michele Brasilio, Gaetano Migliaccio, Enrico Pacini, Giovanna Sannino, Chiara Vitiello con regia di Mario Gelardi. Sarร questo; un viaggio attraverso le vite di sei artisti che hanno sfiorato la fama senza conquistarla veramente. Storie possibili e sconosciute tanto da sembrare inverosimili.

๐ˆ๐๐ ๐Ž ๐ž ๐๐‘๐„๐๐Ž๐“๐€๐™๐ˆ๐Ž๐๐ˆ

oltreilgiardinobotteghino@gmail.com – 3470963808 (solo whatsapp)

biglietto unico: 15 euro

durata: 50 minuti

possibilitร di parcheggio interno.