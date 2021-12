Regali sicuri, polizia postale blinda Natale dell’e-commerce: i 5 consigli d’oro

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione vincente tra la Polizia Postale e il sito di acquisti e vendite online Subito.it, i quali hanno indicato 5 consigli per gli acquisti tra privati a distanza in totale sicurezza.

L’obiettivo di questa collaborazione è garantire agli utenti, sia acquirenti che venditori, un uso sicuro del web e dell’app al 100%, soprattutto in vista di un forte incremento in Italia negli ultimi due anni di acquisti online vista la pandemia da covid-19. Si ricorre dunque al web per acquistare qualsiasi cosa, dall’abbigliamento a strumenti tecnologici fino ad arrivare a regali e buoni online, un atto che è diventata un’azione quotidiana per le famiglie italiane che in questo modo possono comprare (o vendere) tutto ciò che vogliono restando al sicuro nelle proprie case. Proprio per questo, è importante che le persone utilizzino siti ufficiali che danno garanzie sotto tutti i punti di vista.

La Polizia Postale ha infatti scelto di essere al fianco dei cittadini con la rinnovata collaborazione con Subito, la piattaforma n.1 in Italia di vendita e acquisti online, con oltre 13 milioni di utenti mensili effettivi, promuovendo la sicurezza e l’affidabilità dell’acquistare sul web. Sono 5 i consigli per tutti coloro che decidono di comprare online in cui vengono seguite tutte le fasi del processo di acquisto, dal momento della ricerca fino alla scelta del prodotto e all’eventuale ricezione.

“Facciamo tanto per rendere Subito un posto sicuro, ma da leader della compravendita tra privati in Italia abbiamo anche la responsabilità di aiutare i nostri utenti a prendere decisioni informate. In questo la collaborazione con Polizia Postale è per noi decisiva, soprattutto in chiave di prevenzione e informazione”, afferma Massimiliano Dotti, Customer Experience Director di Subito. “Ogni giorno 2,7 milioni di italiani ci usano per i loro acquisti ed è fondamentale fornire loro una piattaforma dove comprare e vendere in sicurezza. Per questo abbiamo introdotto il nuovo servizio “TuttoSubito”, che integra in piattaforma pagamento e spedizione, per un servizio door-to-door che accorcia le distanze aumentando sicurezza, tutelando venditore e compratore”.

Ecco i 5 passi da seguire prima di acquistare: