Regali del clan ai manager per gli appalti Rfi, 34 arresti: anastasiano in cella

Figurano anche un avvocato e il responsabile di un’agenzia bancaria ed un uomo di Sant’Anastasia, tra i destinatari delle 35 misure cautelari (17 in carcere, 17 ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) notificate stamattina a 35 indagati nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli (pm Ardituro e Arlomede) riguardante una serie di importanti appalti finiti nelle mani del clan dei Casalesi. Ad entrambi gli inquirenti contestano di avere rivelato a una delle persone indagate, l’esistenza dell’attività investigativa. Le indagini patrimoniali della DIA, scrive in una nota il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, hanno consentito di fare luce sui “complessi meccanismi di riciclaggio e di illecita interposizione negoziale, come tali considerati al fine del sequestro preventivo di quote sociali e immobili”. Le misure cautelari – emesse sulla base di due diversi procedimenti – sono state emesse dal Gip di Napoli, su richiesta della DDA e notificate a Napoli, Caserta, Roma, Bari e Lecco.

I regali. Preziosi gemelli d’oro Cartier da 600 euro, ‘stipendi’ di mille euro mensili, soggiorni da oltre 9mila euro in costiera sorrentina, con tanto di prestazioni accessorie, e anche promozioni. Sono i regali che ex dirigenti di RFI avrebbero ricevuto in cambio di appalti finiti alle imprese ritenute colluse con il clan dei Casalesi. Il tutto emerge dall’ordinanza con la quale il gip di Napoli Giovanna Cervo ha disposto 35 misure cautelari (17 in carcere, 17 domiciliari e un obbligo di presentazione) nei confronti di altrettanti indagati, tra cui imprenditori ritenuti in affari con la fazione Schiavone della mafia casalese, “colletti bianchi” del clan e dirigenti all’epoca dei fatti di Rete Ferroviaria Italiana. Tra gli appalti finiti nelle mani di ditte riconducibili al clan, figura anche quello di Rfi riguardante le centraline di sicurezza e della pavimentazione stradale. Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere in serata di aver “sospeso in via cautelare i dipendenti coinvolti che risultano ad oggi ancora in organico. Altri quattro ex dipendenti, raggiunti da provvedimenti restrittivi della Procura, e già in passato oggetto di indagine della stessa Procura, sono stati licenziati e non sono più in organico”. La società, “che si ritiene parte lesa”, sottolinea di aver “avviato da tempo un lavoro per rafforzare le azioni contro i tentativi di infiltrazione criminale negli appalti e per individuare soluzioni a contrasto ancora più efficienti e tempestive”. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Napoli (sostituti Ardituro e Arlomede) mentre i provvedimenti sono stati notificati dai carabinieri di Caserta, dalla DIA di Napoli e dal NIC del DAP. Eseguito anche un sequestro di beni per 50 milioni di euro nei confronti di alcuni indagati. Contestati, a vario titolo, estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d’asta, corruzione e riciclaggio, aggravati in quanto commessi per agevolare un’organizzazione mafiosa. Tra gli arrestati anche Nicola Schiavone, il fratello Vincenzo e Dante Apicella, già coinvolti nel maxiprocesso ai Casalesi Spartacus e almeno dagli anni’ 80 nel clan con funzioni direttive. Erano loro ad accaparrarsi appalti pubblici garantendo così la sopravvivenza a un’organizzazione mafiosa “debilitata” dall’azione di forze dell’ordine e magistratura. In particolare Nicola e Vincenzo Schiavone sono ritenuti i prestanome e soci di lungo corso del capo del capoclan Francesco “Sandokan” Schiavone, di cui sono cugini; per anni hanno foraggiato la famiglia malavitosa. Quando i rubinetti si sono chiusi, sono poi maturate le collaborazioni con la giustizia, come quella del figlio di Sandokan, Nicola. Ai domiciliari anche l’avvocato Matteo Casertano per rivelazione di segreti sull’indagine Dda al cugino imprenditore Crescenzo De Vito (arrestato), il quale, a sua volta, le avrebbe passate al 68enne Nicola Schiavone; stessa accusa per il bancario Francesco Chianese (interdetto dall’attività per sei mesi), che per primo avrebbe avuto notizia dell’indagine rivelandola a De Vito. In questo filone risulta indagato anche un carabiniere della Procura di Napoli.

Le misure diposte dal gip.

CARCERE: Dante Apicella 56 anni Casal di Principe, Pietro Apicella 36 anni Casal di Principe, Vincenzo Apicella 71 anni Casal di Principe, Vincenzo Bove 59 anni Sant’Anastasia, Carmelo Caldieri 55 anni di Giugliano, Luca Caporaso, 46 anni di Giugliano, Gennaro Diana, 55 anni Casal di Principe, Luigi Diana 62 anni Casal di Principe, Mario Diana 59 anni Casal di Principe, Salvatore Diana 66 anni Casal di Principe, Augusto Gagliardo 48 anni San Cipriano d’Aversa, Antonio Magliulo 44 anni Casal di Principe, Claudio Puocci 58 anni Casal di Principe, Francesco Salzillo 46 anni Casal di Principe, Luigi Scalzone anni Casal di Principe, Nicola Schiavone 68 anni Casal di Principe, Vincenzo Schiavone 58 anni Casal di Principe

ARRESTI DOMICILIARI: Luigi Belardo 49 anni Orta di Atella, Pierfrancesco Bellotti 44 anni Roma, Giulio Del Vasto 47 anni Napoli, Crescenzo De Vito 43 anni Giugliano, Giancarlo Diana 53 anni Casal di Principe, Vincenzo Diana 68 anni Casal di Principe, Paolo Grassi 50 anni Oggiono, Massimo Iorani 59 anni Roma, Leonardo Loiacono 69 anni Noicattaro, Angelo Massaro 48 anni Casal di Principe, Fioravante Palmese 40 anni Casal di Principe, Raffaele Palmese 44 anni Casal di Principe, Antonio Petrillo 49 anni Casal di Principe, Luigi Petrillo 56 anni Casal di Principe, Giuseppe Russo 70 anni Napoli, Fabio Salzillo 41 anni Caserta, Mario Zara 31 anni Casal di Principe

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA PG: Umberto Di Girolamo 56 anni Marano