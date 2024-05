Ragazza di 21 anni travolta e uccisa all’uscita dal locale: rintracciato il pirata

NAPOLI – Ha 29 anni il conducente del suv preso a noleggio che all’alba di oggi, a Napoli, in via Cavalleggeri, ha investito e ucciso una ragazza che stava per sostituire un’amica alla guida della Fiat Panda di sua proprietà. Il giovane, sposato e con due figli, dopo il violento impatto si è dileguato ma è stato individuato dai carabinieri.

Avvertito dai genitori, rintracciati dai carabinieri, ha quindi deciso di consegnarsi, accompagnato da un avvocato, nel commissariato di Secondigliano dal quale poi stato trasferito in una caserma dei carabinieri e lì sottoposto a interrogatorio.

Secondo quanto si è appreso, il 29enne ha ammesso le sue responsabilità: a breve dovrebbe essere contestato l’omicidio stradale colposo aggravato dall’omissione di soccorso.