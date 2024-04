Progetto DOEER: Il Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II vola a Lubiana

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

PROGETTO DOEER: IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II VOLA A LUBIANA

Nell’ambito del progetto Erasmus+ “Digital and Open Education for equality-based resilience – DOEER” il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II, insieme agli altri 6 partner di progetto, sarà ospite di un meeting transnazionale che si terrà il 10 e l’11 aprile a Lubiana, in Slovenia.

Il progetto DOEER, partito a settembre 2022 e di cui il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II è coordinatore, ha lo scopo di contribuire a una resilienza basata sull’uguaglianza in Italia, Spagna, Romania, Slovacchia, Cipro e Slovenia, affrontando le forme di discriminazione, sia nell’istruzione superiore che sul posto di lavoro, attraverso l’apprendimento digitale dedicato e gli strumenti che supportano la lotta contro i fattori discriminatori, grazie alla stretta collaborazione tra istituti di istruzione superiore e imprese. In particolare, l’iniziativa promuove la costruzione di sistemi di istruzione superiore più inclusivi attraverso un approccio multilivello all’uguaglianza, al fine di ottenere miglioramenti per gli individui, la società e l’economia.

Partner del Progetto DOEER:

Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II (Coordinatore)

EUSA (Spagna)

Università Nazionale di Studi Politici e Pubblica Amministrazione (SNSPA) di Bucarest (Romania)

Istituto di Studi Europei e Relazioni Internazionali (UK BA) (Slovacchia)

Centre for Competence Development Cyprus (COMCY) (Cipro)

New Tourism Institute/Zavod Novi turizem (ZNT) (Slovenia)

JANUS s.r.l. (Italia)

Link al progetto: https://www.doeer.eu

Napoli, 9/04/2024