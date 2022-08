Primavera Sommese: no al vicepresidente per Siamo Sommesi, scelta imposta da una lista di Destra

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo Primavera Sommese

-Primavera Sommese movimento che alle ultime elezioni amministrative si è presentato in alternativa all’ amministrazione uscente e con chiara connotazione di centro sinistra, in considerazione della volontà iniziale da parte di tutte le liste presentatesi insieme, in appoggio al candidato sindaco dottore Bianco Giuseppe, di voler fare all’interno del paese e di conseguenza nell’ assise comunale un’ opposizione univoca prodotta da un tavolo politico permanente formato da rappresentanti di tutte le liste (che abbiano o meno consiglieri comunali eletti) considerando che purtroppo alle riunioni del tavolo permanente si evince una chiara impostazione non politica ma incentrata ai numeri, importanti si, ma certamente non fondamentali al raggiungimento degli obiettivi fissati volti al bene della città, considera chiusa la propria partecipazione al tavolo politico sopra citato e inoltre comunica di non condividere in maniera assoluta la scelta “imposta” di voler votare come vicepresidente del consiglio comunale in rappresentanza del l’opposizione un componente della lista “siamo sommesi “ lista da noi già “digerita “ male nella fase elettorale, non condividendo minimamente il percorso unicamente incentrato al raggiungimento di obiettivi personali e soprattutto per la chiara connotazione di destra dei propri componenti che hanno spaziato dalla Lega Nord a Fratelli d Italia.