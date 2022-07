Portici, bandito in mascherina rapina Eurobet: nel video cassiera minacciata con pistola

PORTICI – Nella giornata del 28 luglio, verso le 13.45, è avvenuta una rapina a mano armata in un’agenzia di scommesse di Portici.

A denunciare l‘accaduto è un cittadino che ha inviato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli le immagini del circuito chiuso.

Una ragazza addetta agli sportelli sta lavorando alla sua postazione quando qualcosa all’esterno attira la sua attenzione. La donna esce fuori e dopo poco ritorna accompagnata da un uomo con il volto travisato da un berretto e da una mascherina chirurgica che la tiene sotto la minaccia di una pistola.

Mentre il bandito afferra le banconote dalle casse e non si lascia sfuggire nemmeno le monete, la dipendente tiene le mani giunte ed è visibilmente agitata e scossa. Quando finalmente la rapina è compiuta e il malvivente è andato via, la donna, dopo aver avvertito qualcuno al cellulare, si porta le mani al petto lasciandosi andare ad un respiro ansimante, segno che si è presa davvero uno bello spavento.

“La realtà sta superando l’immaginazione, anche quella dei film più cruenti e violenti. Cittadini, lavoratori e imprenditori sono allo stremo delle forze, sono disperati e terrorizzati. Questi criminali sono violenti e pericolosi, non hanno scrupoli e non esitano a sparare. Bisogna allora intervenire e in maniera decisa. Questore, Prefetto e Ministro dell’Interno mettano in atto un nuovo piano sicurezza al più presto.” le parole di Borrelli.

CLICCA PER IL FILMATO >