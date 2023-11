Pompei, il Liceo E. Pascal tra i luoghi aperti ai visitatori per le Giornate FAI

Pompei. Riceviamo e pubblichiamo:

In occasione delle giornate FAI , dedicate agli eventi nazionali , il giorno 24-11-2023, alle ore 9.00 la Dirigente Scolastica del Liceo E. Pascal di Pompei Prof.ssa Filomena Zamboli , in piena sinergia con il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, aprono le porte ai cittadini e ai visitatori, entrambi tenendo a cuore la valorizzazione del contesto territoriale in una funzione educativa e formativa da cui scaturisce anche l’iniziativa dell’ apertura del liceo con un’estemporanea a scuola, presso la sede centrale , in viale Unità d’ Italia ,dove i discenti si esibiranno in “Attimi” di Performance a Tema ,su un problema molto attuale : il femminicidio e le violenze di genere Inoltre, presso la sede comunale di palazzo De Fusco e presso la Fonte Salutare , gli allievi del liceo TRED verranno coinvolti attivamente in un percorso di cittadinanza attiva, tutela e salvaguardia del nostro patrimonio artistico , guidando i cittadini ed i visitatori , come degli “Apprendisti Ciceroni “

Gli allievi del Liceo quadriennale TRED ( transizione ecologica e digitale),sono quelli coinvolti maggiormente dalle Università ,imprese e territorio , in una sfida sul futuro internazionale mediante l’ utilizzo e le competenze del Learning Week, e l’English First e delle competenze STEM ,che i lavori del futuro richiederanno sempre di più .

“Con piacere ospitiamo le Giornate FAI” spiega il primo cittadino di Pompei Carmine Lo Sapio, “i cittadini pompeiani e ospiti avranno la possibilità di visitare tanti tesori culturali della città come la nostra casa comunale , il Palazzo De Fusco, che normalmente sono chiusi al pubblico, o scoprire con occhi nuovi luoghi che frequentano regolarmente ma che non si erano mai soffermati a guardare con attenzione . Questo evento rappresenta la ideale “ prima tappa” di un viaggio alla riscoperta delle radici storiche della nostra città. Ringrazio la delegazione FAI, la Dirigente Scolastica del Liceo E. Pascal , Filomena Zamboli, gli insegnanti e gli studenti che si sono prestati a fare da accompagnatori “.

