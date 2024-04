Pomigliano, lite e spari davanti ai locali. Giovane ferito

POMIGLIANO D’ARCO – Serata di tensione e paura a Pomigliano d’Arco. Una lite tra gruppi di giovani è avvenuta all’esterno di un bar nella zona di via Giacomo Leopardi, strada dove insistono tanti locali e pub, ritrovo di ragazzi da ogni parte della provincia.

L’aggressione di ieri sera, avvenuta poco prima delle 23, ha fatto registrare un ferito, per fortuna non grave, ma a preoccupare tutti sono stati gli spari uditi durante la colluttazione. Non si esclude che si sia trattato di colpi esplosi a salve visto che le forze dell’ordine non hanno repertato bossoli.

La strada è stata comunque chiusa al traffico per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi.

La vittima

La vittima è un diciassettenne incensurato, che è stato soccorso e portato in ospedale. Non è grave. E’ successo ieri sera, intorno alle 23, a Pomigliano d’Arco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano, ai quali era stata segnalata l’aggressione. Con loro anche gli agenti della Polizia locale.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, alcune persone avrebbero colpito con una mazza il ragazzo per poi allontanarsi esplodendo alcuni colpi di pistola, risultati a salve. Dopo il sopralluogo sono stati rinvenuti e sequestrati 7 bossoli a salve. La vittima è stata medicata nella Clinica dei fiori ad Acerra, per lui 4 punti di sutura per una ferita lacero contusa alla testa. Indagini in corso da parte dei carabinieri.