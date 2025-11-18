Pomigliano, Il Liceo Imbriani saluta Gabriella: “Un cuore puro, volato via troppo presto”

Ciao Gabriella”: è questa la frase che accompagna la foto pubblicata sulla pagina Facebook del Liceo “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco, un saluto dedicato a un’alunna della classe 1Ac scomparsa oggi a causa della leucemia.
“A volte la vita si spezza troppo presto, lasciando un silenzio che fa male perfino a respirare.
Oggi piangiamo Gabriella Doria, una nostra studentessa di soli tredici anni, un cuore giovane e puro.
Non potremo vederla crescere, ma continueremo a sentirla vicina: nel vento che accarezza, in un raggio di sole improvviso, in quei piccoli segni che sembrano dire ‘sono ancora qui’.
Che il cielo la protegga. E che noi possiamo custodirla per sempre nel cuore.
La Dirigente scolastica del Liceo ‘Vittorio Imbriani’, Prof.ssa Maria Iervolino, i docenti, i compagni e le compagne della 1A classico e tutta la comunità scolastica si stringono al dolore della sua famiglia.
Ciao, Gabriella…”
Queste le parole della Dirigente scolastica. Per la giornata di domani alle 10.30 è stato concordato un minuto di silenzio durante il quale gli alunni si posizioneranno tutti nei corridoi antistanti alle proprie aule. Sicuramente l’aria che si respirerà in classe non sarà più la stessa, ma i compagni porteranno per sempre nel cuore il ricordo di chi sedeva in quel banco.