Pomigliano, dirigente Utc aggredisce dipendente

Sull’episodio ci sarebbe un’interrogazione del gruppo I Riformisti diretta al sindaco e all’assessore al ramo.

Cosa è successo davvero nel palazzo municipale di Pomigliano d’Arco e perché il sindaco Del Mastro non ha ancora preso provvedimenti? E nel caso lo avesse fatto, perché non si è reso pubblico un episodio così grave che è comunque da giorni sulla bocca di tutti?

La dirigente dell’Ufficio Tecnico, per motivazioni ancora non ben chiare, avrebbe aggredito verbalmente in maniera violenta e con frasi del tutto inopportune per chi ricopre una posizione del genere, un impiegato.

Se tutto quanto si racconta fosse fedele alla realtà dei fatti, si tratterebbe di atteggiamenti non consoni alla funzione apicale di un dirigente.

Il gruppo consiliare di opposizione avrebbe chiesto al sindaco e all’assessore di relazionare in merito e ad eventuali provvedimenti.