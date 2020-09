Riceviamo e pubblichiamo da Elvira Romano, candidata alla carica di sindaco per la città di Pomigliano d’Arco.

“Nessuna promessa e zero chiacchiere, ma impegno totale per dare ulteriore vigore al tessuto economico, commerciale e produttivo di Pomigliano d’Arco mettendo al centro il lavoro e la formazione”. Così Elvira Romano, candidata a sindaco a Pomigliano d’Arco sostenuta da sei liste civiche: “Lello Russo per Pomigliano”, “Forza Pomigliano”, “Quartieri al Centro”, “Millesettecento99”, “Riformisti Pomigliano d’Arco”, “Idee e Movimento”.

Spiega Elvira Romano: “Crediamo sia possibile creare le condizioni per favorire lo sviluppo delle attività commerciali esistenti e l’avvio di nuove attraverso iniziative capaci di attrarre investimenti a Pomigliano. Pensiamo a incentivi e a una politica di detassazione per chi apre nuove imprese in città e a reti permanenti di collaborazioni con piccoli imprenditori, artigiani e commercianti. Inoltre, avvieremo confronti permanenti con le direzioni delle grandi fabbriche cittadine per concertare con loro ogni intervento possibile teso ad incentivare nuovi assunzioni e puntare sulla formazione”

Conclude Romano: “Chi promette posti di lavoro dice una bugia e commette un reato: noi non lo facciamo, ma siamo certi che con la nostra amministrazione ci saranno benefici per l’economia cittadina e, di conseguenza, per l’occupazione”.