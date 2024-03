Pomigliano, colpi di pistola contro casa di un insospettabile

Ieri a Pomigliano D’Arco sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione.

È accaduto ieri, in via De Nicola a Pomigliano, nel bel mezzo di una serata piuttosto tranquilla. All’improvviso i residenti hanno sentito dei forti boati e traumatizzati, alcuni sono scesi in strada dopo quei terribili minuti per capire se qualcuno fosse rimasto ferito. Sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine che hanno constatato non ci fosse alcun ferito stando alle dichiarazioni dei Carabinieri, i proiettili sono stati sparati contro la finestra di un’abitazione di una persona totalmente incensurata.

I militari, infatti, stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto in quanto oltre la sparatoria contro il vetro dell’abitazione non hanno trovato altre tracce importanti. Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti sono ancora in corso; non si sa, dunque, chi abbia sparato e perché. Resta la paura per i residenti e i proprietari dell’abitazione in questione che sono ancora sotto shock per l’accaduto.