Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Pollena Trocchia.

Torna il pacco alimentare per quanti vivono in condizioni di disagio socio-economico ed ambientale.

Torna il Pacco Alimentare, la misura di sostegno a chi sul territorio vive in condizioni di disagio socio-economico ed ambientale. Ancora una volta il comune di Pollena Trocchia aderendo a “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, progetto proposto dal Banco Alimentare Campania Onlus, garantisce la distribuzione mensile di generi alimentari di prima necessità per settanta famiglie o anche persone sole prive di reddito o con reddito insufficiente. Tra i requisiti per accedere al beneficio: la residenza nel comune di Pollena Trocchia da almeno un anno, il possesso del permesso o della carta di soggiorno da altrettanto tempo, l’attestazione del valore ISEE uguale o inferiore a 6mila euro e l’assenza di godimento di sussidi analoghi forniti da altri enti religiosi o associazioni del territorio.

“È importante che misure come questa abbiano carattere continuativo e non rappresentino sussidi una tantum, perché in questo modo chi vive situazioni di disagio sa che può contare su un sostegno valido e al tempo stesso costante” ha detto il Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Pasquale Fiorillo.

“Nel pieno dell’emergenza in tanti si sono rivolti all’ente per aiuti di prima necessità – ha dichiarato il Sindaco Carlo Esposito – abbiamo così aderito al progetto del banco alimentare, per rispondere alle esigenze manifestate da molti cittadini e dar loro un aiuto concreto”.

Quanti interessati al beneficio del “Pacco Alimentare” possono presentare domanda completando i moduli disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali dell’Ente o scaricabili all’indirizzo www.comune.pollenatrocchia.na.it e consegnare la documentazione richiesta al protocollo generale dell’ente entro il giorno 08/02/2021.