Pollena, ordigno sotto la casa di un ex boss. Le indagini dei carabinieri

La scorsa notte a Pollena Trocchia è esplosa una bomba in vico Massaro, proprio a ridosso della casa di Domenico Arlistico, un 68enne considerato ex boss della camorra.

L’esplosione è stata forte e ha spaventato tutti i residenti della zona distruggendo anche un’auto appartenente alla moglie dell’uomo in questione. Stando alle indagini degli inquirenti, Arlistico sarebbe ormai da anni lontano dalle fila della criminalità organizzata, nonostante un passato considerato contiguo al clan Arlistico-Terracciano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e di Cercola che stanno attualmente indagando sulla vicenda.

Arlistico era ritenuto un esponente di spicco di una frangia criminale attiva sui territori di Pollena, Cercola e Massa di Somma. Non è ancora chiaro, dunque, perché un uomo che non è più immischiato da oltre un ventennio nell’illegalità, si ritrovi una bomba sotto casa e la macchina della moglie distrutta. Secondo gli inquirenti, infatti, non si tratterebbe di un caso fortuito, ma di un avvertimento o una primissima avvisaglia il cui motivo è ignoto.