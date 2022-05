Pollena, lite si trasforma in aggressione con coltellate: due nei guai

Ieri a Pollena Trocchia è improvvisamente scoppiata una lite tra due persone, poi tramutata in aggressione fisica.

Secondo varie fonti, i due avrebbero iniziato a litigare fuori l’ospedale Apicella sostanzialmente per futili motivi ma ben presto la situazione sarebbe precipitata trasformandosi in rissa. Uno dei sarebbe addirittura finito in ospedale per una ferita d’arma da taglio, presumibilmente un coltellino.

Non è chiara la dinamica, la situazione sarebbe degenerata nel giro di pochi minuti lasciando i presenti sotto shock per quanto stesse succedendo, è certo, però, che i due sono stati denunciati. Sul posto sono immediatamente arrivati degli agenti di Polizia che hanno placato la lite tra i due.