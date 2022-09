Pollena, appello al voto di Progetto Futuro

Domenica 25 settembre saremo chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento. Nonostante le storture dell’attuale legge elettorale, sarà una scelta di fondamentale importanza, che porterà alla formazione del nuovo Governo che avrà “l’onore” di guidare l’Italia. «Anzitutto invitiamo i nostri concittadini a partecipare e ad esercitare il diritto/dovere al voto» hanno detto i componenti del gruppo consiliare “Progetto Futuro”, che a Pollena Trocchia rappresenta la maggioranza consiliare a sostegno del governo cittadino.

L’appuntamento con le urne arriva peraltro in un momento storico estremamente delicato, di grande emergenza economica e sociale e pertanto le decisioni assunte di qui in avanti saranno ancor più determinanti del consueto. «In una fase così delicata – continua il gruppo consiliare “Progetto Futuro” – l’Italia ha bisogno di stabilità, coesione, idee chiare e realizzabili. In questa ottica riteniamo che la coalizione di centrodestra, che ha le carte in regola per conquistare la maggioranza nei due rami del Parlamento, sia una coalizione in grado di formare un Governo di legislatura “autorevole”, capace di attuare il programma elettorale. Un programma elettorale che ci sentiamo di condividere: dalla necessità di riforme istituzionali e della pubblica amministrazione alla politica fiscale, con la riduzione della pressione su imprese, famiglie e lavoratori autonomi, dall’importanza assegnata alla sicurezza alle proposte per il sostegno alla famiglia, alla natalità e alla difesa del lavoro.

Per questa ragione, come gruppo consiliare invitiamo i nostri concittadini a sostenere il centrodestra, votando direttamente i candidati nei collegi uninominali alla Camera e al Senato o scegliendo tra i partiti che compongono la coalizione» hanno concluso da “Progetto Futuro”.