Pollena al voto, SiAmo il Domani in campo con Fiorillo: lista con eccellenze under 50

A Pollena Trocchia ufficialmente in campo “SiAmo il Domani per Pollena Trocchia”, compagine giovane comprendente le eccellenze vesuviane under 50

Pollena Trocchia – Le prossime elezioni amministrative sono ormai alle porte. Per la comunità di Pollena Trocchia è un’imperdibile opportunità di crescita e di rinascita. SIAMO IL DOMANI PER POLLENA TROCCHIA è un gruppo civico che si pone in alternativa all’attuale compagine di governo, con un progetto giovane, innovativo, e soprattutto realizzabile, di rilancio della città. Un gruppo di donne e di uomini uniti in valori fondanti come la famiglia, l’amicizia, la lealtà e il dovere verso il prossimo, che ha deciso di progettare la Pollena Trocchia del domani.

“Pensiamo sia giunto il momento di voltare pagina, dicono i promotori, e di scriverne una nuova, dove i giovani saranno i protagonisti principali, perché è dai giovani che deve ripartire la speranza, con lo sguardo sempre attento alle esigenze degli anziani e di tutti i concittadini, ma soprattutto con i fari sempre accesi sul domani dei nostri bambini, linfa vitale perché il sogno di un futuro migliore si realizzi. SIAMO IL DOMANI PER POLLENA TROCCHIA ha indicato il dottor Pasquale Fiorillo candidato sindaco, essendo, nonostante la sua giovane età, la persona con la maggiore esperienza politica all’interno del gruppo. Da tempo attivamente impegnato in politica, nell’ultima tornata elettorale è risultato il candidato più votato ricoprendo la carica di vicesindaco dell’amministrazione Esposito, da cui ha dovuto prendere le distanze per le resistenze riscontrate ad ogni tentativo di rinnovamento.

“Ci siamo assunti la responsabilità – hanno detto Giorgio Panico, Franco Visone e Mimmo Di Sapio – di promuovere insieme al gruppo di amici con cui condividiamo da sempre l’organizzazione di iniziative socio-culturali, un processo di ricambio generazionale appoggiando la proposta politica più giovane, meno legata a schemi precostituiti e ad equilibri di potere, che esprime con maggiore entusiasmo ed energia la volontà di rinnovare più che di conservare. L’obbiettivo è di analizzare le problematiche ricercandone le soluzioni con gli occhi di chi guarda al domani più che al presente, ben sapendo che il futuro di oggi, domani è già passato: un processo logico assolutamente improprio per la nostra generazione che deve fare un passo di lato per dare spazio ai giovani, accompagnando, con spirito di servizio, un processo inesorabile di rinnovamento”.

“Sarò completamente al servizio della città cercando di portarla ad occupare un ruolo trainante nel contesto vesuviano di cui fa parte, ha detto a caldo Fiorillo: Pollena Trocchia è a pochi chilometri da Napoli, dal Miglio d’Oro ed è una porta naturale del Parco Nazionale del Vesuvio. Non abbiamo più tempo da perdere. Il domani è oggi”.