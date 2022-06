Piatto vuole zona rossa rifiuti ad Acerra e arriva Casillo: chiesto stop quarta linea

ACERRA. Tour acerrano domani mattina per il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Mario Casillo.

L’on. Casillo arriverà ad Acerra per supportare la coalizione “X Acerra Unita” e la candidatura a sindaco di Andrea Piatto e per fare il punto sulle questioni emerse nel corso di questa campagna elettorale. Nel corso della mattinata il consigliere regionale visiterà realtà imprenditoriali locali, con particolare riferimento a eccellenze in materia di produzione di energia alternativa e del settore sanitario.

Al termine della visita la sezione locale del Partito Democratico ha organizzato una conferenza stampa alle ore 12 al salotto “Troisi – Akery Tv” di via Gennaro Calzolaio, 9 ad Acerra alla quale parteciperanno il segretario cittadino del Pd e candidato al consiglio comunale Carmine Siracusa, il consigliere regionale on. Mario Casillo e il candidato sindaco Andrea Piatto.

“Ho chiesto un impegno ad accogliere l’osservazione che la maggioranza non ha voluto approvare in Consiglio comunale per ripristinare per Acerra la zona rossa per l’allocazione di impianti di rifiuti speciali e la condivisione della posizione della città sul no alla quarta linea dell’inceneritore. Voglio una conferenza di servizi unica con la Regione Campania, con l’obiettivo di abbassare il carico di inquinamento attuale e futuro” ha annunciato Andrea Piatto.