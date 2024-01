Piano Casa a Pomigliano, TAR boccia i costruttori: «Abusi edilizi e falsità»

La magistratura amministrativa dà ragione all’ex responsabile dell’ufficio tecnico, Lucia Casalvieri, e al comandante della polizia municipale, Luigi Maiello. Tra i ricorsi respinti c’è quello di una ditta interdetta per infiltrazioni della camorra

Con tre sentenze pubblicate nello stesso giorno, il 16 gennaio, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha bocciato i ricorsi dei costruttori finalizzati alla revoca dell’annullamento dei permessi a costruire deciso dalla ex amministrazione Del Mastro per due complessi edilizi nel centro di Pomigliano, al corso Umberto I, nei pressi della pista ciclabile, e in via Semmola, a pochi passi dall’ingresso principale del parco pubblico. Due cantieri poi sequestrati dalla polizia municipale con l’avallo del tribunale di Nola e che per questo motivo sono fermi da tempo. Secondo il TAR i condomini, sorti grazie a permessi rilasciati dal Comune in base alla legge regionale Piano Casa, sono in realtà abusivi perché le dimensioni sono state gonfiate e perché sono frutto di false attestazioni, così come sostenuto nell’annullamento dei permessi edilizi firmato un anno fa dall’ex capo dell’ufficio tecnico, Lucia Casalvieri, rimossa di recente dall’attuale sindaco, Raffaele Russo. Delle tre sentenze di respingimento appena emanate dal TAR, due riguardano lo stesso complesso, quello di corso Umberto.

L’Interdittiva

Nell’annullamento dell’autorizzazione a costruire rilasciata quattro anni fa dal Comune per il condominio di corso Umberto, l’architetto Casalvieri ha anche scritto che la società che stava costruendo l’agglomerato è sotto interdittiva antimafia per infiltrazioni della camorra. Il provvedimento ostativo era stato emanato in quanto secondo la prefettura l’azienda è riconducibile al boss di Pomigliano, considerato reggente dell’omonimo clan egemone nel territorio sia dalle forze dell’ordine che dalla magistratura. Clan il cui nome compare nelle mappe grafiche relative al comune di Pomigliano all’interno dell’ultimo rapporto aggiornato della DIA sulla presenza dei gruppi mafiosi nei vari territori italiani.

L’Inchiesta Penale e Amministrativa

A questo punto quindi salgono a 6 i respingimenti da parte del TAR delle richieste di “riabilitazione” per 5 cantieri avanzate dai costruttori (gli altri sono relativi alla realizzazione di due condomini a via Capitano e uno a via Corradino). Cantieri che dunque restano del tutto privi di licenza, così come appena confermato dai giudici amministrativi, e perciò abusivi. Per altri 2 cantieri, quelli di via Mauro Leone e di via Felice Pirozzi, il TAR nei mesi scorsi ha invece accolto i ricorsi dei costruttori contro l’annullamento dei permessi sostenendo la tardività del provvedimento di revoca firmato dall’architetto Casalvieri. Intanto altri 3 annullamenti di licenze per altrettanti agglomerati sospettati di essere frutto di lottizzazione abusiva e di false attestazioni sono ancora in attesa di giudizio da parte dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale. Si tratta dei condomini di via Guadagni e di via Abate Felice Toscano (pure questo di proprietà della ditta interdetta per mafia) e del cantiere aperto nell’ex pastificio Russo per la realizzazione di un centro commerciale, a via Nazionale delle Puglie. Nel frattempo i procedimenti penali scaturiti dall’intera vicenda dei permessi a costruire rilasciati dal Comune ai sensi della legge Piano Casa proseguono su un binario diverso, non dipendente dall’esito delle sentenze amministrative.

I cantieri

Sono 14 i cantieri edili aperti a Pomigliano tra il 2019 e il 2020 ma poi finiti nella bufera dell’inchiesta Piano Casa, per un totale di 300 appartamenti e di alcune iniziative commerciali: via Fiume, via Semmola, via Guadagni, via Firenze, via Toscano, corso Umberto, via Pirozzi, via Masarda, via Leone, via Corradino 1, via Corradino 2, via Capitano 1, via Capitano 2, via Nazionale delle Puglie. Nei procedimenti penali conseguenti figuranio i nomi di parenti di camorristi, di politici locali e di noti imprenditori della zona e tecnici storicamente legati all’azienda di costruzioni interdetta per infiltrazioni mafiose.