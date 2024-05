Napoli, al via il Corso di PET Therapy per Non Vedenti

Riceviamo e pubblichiamo:

La Real Vesuviana e La Fattoria Horses Presentano: Corso di PET Therapy per Non Vedenti.

La Real Vesuviana, in collaborazione con La Fattoria Horses, è lieta di annunciare l’organizzazione di un corso di PET Therapy dedicato a 10 non vedenti. Questo stimolante programma avrà inizio alla fine di maggio ed è stato organizzato grazie al patrocinio della prestigiosa Fondazione Strachan Rodinò, Ente Filantropico di Terzo Settore.

La PET Therapy, conosciuta anche come Equine Therapy, è una forma di terapia assistita dagli animali che coinvolge i cavalli come strumento terapeutico. Questa iniziativa è stata ideata con l’obiettivo di favorire l’interazione tra i non vedenti e gli equini, offrendo loro un’esperienza unica e benefica. Il corso sarà tenuto da istruttori altamente qualificati e si svolgerà presso La Fattoria Horses, un ambiente

sicuro e accogliente situato nel suggestivo contesto della campagna vesuviana.

Per partecipare a questo progetto emozionante e inclusivo, i potenziali partecipanti sono invitati a contattare la nostra segreteria ai seguenti recapiti:

• Telefono fisso: 081 89 83 113

• Cellulare: 351 09 03 222

• Email: segreteriacives@gmail.com

L’equipe organizzativa è disponibile per fornire ulteriori informazioni e assistenza riguardo al programma e alle modalità di partecipazione.

Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica e di scoprire i benefici della PET Therapy con La Real Vesuviana e La Fattoria Horses!