Perquisizioni a San Giuseppe Vesuviano, trovato con un chilo di droga in casa

SAN GIUSEPPE VESUVIANO, OTTAVIANO E TERZIGNO: Controlli dei Carabinieri. In manette 47enne, quasi 1 kg di droga in casa

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno presidiato le aree più sensibili del vesuviano. Controlli a persone e veicoli: 64 le persone identificate, 33 le vetture ispezionate.

Un 47enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione i militari hanno rinvenuto 905 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Denunciato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro un 43enne di origini cinesi, titolare di un ingrosso di prodotti di varia natura. Dovrà pagare oltre 30mila euro in sanzioni.

Ha 43 anni anche l’uomo di origini stabiesi denunciato per guida senza patente. E’ stato più volte controllato a bordo di un’auto nonostante non avesse mai conseguito la patente. Per lui una denuncia penale.

I controlli continueranno ancora nei prossimi giorni.