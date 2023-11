Paura nel rione, 18enne gambizzato nella notte. Le indagini dei carabinieri

A Ponticelli, la scorsa notte, è avvenuto un agguato ai danni di un 18enne che è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco alla gambe.

Nella notte i carabinieri della stazione di Ponticelli si sono recati al pronto soccorso della clinica Villa Betania a causa di un paziente 18enne che presentava ferite d’arma da fuoco.

Il giovane è tutt’ora in ospedale ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Ha raccontato ai carabinieri di essere stato improvvisamente colpito da colpi di una pistola sparati da una ragazzo che non conosceva.

Sul luogo sono stati rinvenuti i bossoli ma la ricostruzione delle forze dell’ordine non è ancora chiara. Non si sa, infatti, se si tratta di un avvertimento o di una vera e propria gambizzazione perfettamente organizzata. Il ragazzo ha ribadito di non sapere i motivi della sparatoria anche se, stando ai controlli dei Carabinieri, il giovane era già noto alle forze dell’ordine perché recentemente era stato coinvolto in una vicenda di cronaca.